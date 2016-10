“Che si viva dentro o fuori un campo per rifugiati, si dovrà combattere per i propri diritti civili. Ognuno di noi ha la sua storia, ma tutti condividiamo la stessa realtà. Questo è il messaggio universale dei miei disegni”. Amal Ziad Kaawash è un’illustratrice palestinese e fa parte dei quasi 500mila profughi che vivono in Libano. Ha creato il personaggio di Meiroun per rappresentare la condizione delle donne e la realtà dei rifugiati.

Il video di Valerio Maggio.