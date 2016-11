“Nel cinema, se non hai i soldi per mettere in scena quello che hai immaginato, è un guaio. Nel fumetto sei dio, dipende tutto solo dalla tua volontà e da quanto hai sviluppato la tua capacità di disegno. Questa libertà dall’economia è fondamentale”. Gipi parla del suo ultimo libro La terra dei figli, la prima opera “completamente di fantasia” dell’autore toscano.

Il video di Termini Tv, una web tv dedicata al mondo che ruota intorno alla stazione di Roma.