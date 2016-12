Memorie di un istante: Odd Andersen racconta l’ultima foto di Yasser Arafat

“Alla fine di ottobre del 2004 sono stato incaricato di seguire l’assedio israeliano al quartier generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) a Ramallah, in Cisgiordania”, dice Odd Andersen. “Yasser Arafat si era ammalato e circolavano molte voci sul suo stato di salute”.

Il 29 ottobre del 2004 due elicotteri dell’esercito giordano sono atterrati a Ramallah per portare in Giordania e poi a Parigi il leader dell’Olp Yasser Arafat, che aveva bisogno di cure urgenti. Andersen racconta come è riuscito a scattare la storica fotografia del presidente palestinese, l’ultima volta che è stato visto vivo in pubblico.

Odd Andersen è il capo dell’ufficio fotografico dell’Afp per la Germania, la Scandinavia e l’Europa nordorientale. Su Twitter è @odd_andersen.

Questo video fa parte del blog Mémoires d’un instant, in cui i fotoreporter dell’agenzia raccontano cosa c’è dietro a uno scatto.