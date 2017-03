La donna ghaneana che aiuta le vittime di tratta ad Asti

“Mi sento un esempio per le ragazze vittime di tratta, sono arrivata qui come loro, ma sono cresciuta, ho imparato l’italiano e ho trovato un lavoro”, dice Fatima Issah che nel 2007 è arrivata ad Asti dal Ghana ed è stata costretta a prostituirsi. Dopo esser riuscita a scappare, è entrata nell’accoglienza femminile della cooperativa sociale Piam onlus. Oggi Fatima Issah è una mediatrice culturale e si occupa di giovani vittime di tratta provenienti dalla Nigeria che hanno denunciato i trafficanti, liberandosi dalla schiavitù sessuale.

Passaggi. Quando gli stranieri fanno integrazione è una serie di sei reportage sugli stranieri che lavorano nel campo dell’educazione e dell’integrazione dei migranti appena arrivati in Italia. È stata realizzata da Simona Carnino e Carolina Lucchesini con il finanziamento della regione Piemonte, in collaborazione con il Coordinamento comuni per la pace della provincia di Torino e la cooperativa Cisv solidarietà.