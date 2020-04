Elena Baboni

È un’artista e illustratrice italiana. Da anni organizza laboratori d’arte, soprattutto con bambini. Dalla chiusura delle scuole ha pubblicato tre video per proporre alcune attività creative usando le forme geometriche di oggetti che si trovano in casa: cerchi, quadrati o rettangoli.

Gud

È un fumettista italiano, autore di molti libri tra cui la serie Timoty Top e Tutti possono fare fumetti. Sul sito della casa editrice Il castoro ha spiegato come raccontare una ricetta con il fumetto: “Il fumetto, come mezzo di comunicazione, usa disegni in sequenza ed è perfetto per adattarsi a ogni necessità narrativa, anche per un testo regolativo come le istruzioni di un dolce!”.

Carson Ellis

È un’artista statunitense, autrice del libro Casa. Sul suo account Instagram propone molte attività da fare a casa, per esempio disegnare una mappa del tesoro, un mostro, oppure fare un ritratto a qualcuno senza mai guardare il disegno e senza staccare la matita dal foglio. I video sono in inglese.