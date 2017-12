Chi si oppone ai rimpatri dei migranti finisce in tribunale

Doveva essere un viaggio come tanti per i passeggeri del volo Bruxelles-Douala del 17 agosto 2016. Salendo a bordo non si erano accorti che in fondo all’aereo c’era un uomo, con i polsi e le caviglie stretti da fasce in velcro, seduto tra due poliziotti. Quell’uomo stava per essere espulso in Camerun contro la sua volontà. Quando l’imbarco si è concluso, l’uomo ha cominciato a chiedere aiuto e a dibattersi. Gli agenti della scorta hanno provato a zittirlo e a tenerlo fermo. Alcuni passeggeri si sono alzati, seguiti da altri. L’uomo continuava a urlare, ma le sue grida erano sempre più strozzate. Sembrava che lo stessero soffocando. Ben presto tutti i passeggeri erano in piedi e protestavano con il personale di bordo.

A quel punto è arrivato il comandante e ha chiesto ai poliziotti di lasciare l’aereo insieme all’uomo: in quelle condizioni non poteva garantire la sicurezza del volo. I passeggeri si sono calmati e sono tornati a sedersi. Ma altri poliziotti della scorta, che nel frattempo erano rimasti a terra, sono saliti a bordo e, su indicazione del personale della compagnia aerea, hanno ordinato a sei passeggeri di seguirli. Erano stati identificati come i “leader della rivolta”.

È così che cinque uomini e una donna, quasi tutti di origine camerunese anche se di nazionalità diverse (tre francesi, due tedeschi e un camerunese), sono finiti sotto processo per aver “ostacolato deliberatamente la circolazione aerea” e per “mancato rispetto delle istruzioni del comandante a bordo”. Non era il primo caso del genere. Nel 2016 una donna era stata condannata a pagare una multa di 600 euro per aver protestato, due anni prima, contro l’espulsione di un cittadino congolese ed essersi rifiutata di tornare al suo posto.

Intensificare i rimpatri coatti

Uno dei pilastri della lotta all’immigrazione irregolare, in Belgio come nel resto dell’Unione europea, è l’aumento dei rimpatri. Nel 2015 la Commissione europea ha riconosciuto che il sistema di rimpatrio dell’Unione “funziona in modo imperfetto”, precisando: “Solo il 39,2 per cento delle decisioni emesse nel 2013 è stato effettivamente eseguito”.

Due anni dopo, ha lanciato nuovamente l’allarme: “Visto che i tassi di rimpatrio rimangono insoddisfacenti (circa il 36 per cento nel 2014-2015)”, si legge in un recente comunicato, “e si calcola che nel futuro prossimo debbano essere rimpatriati 1,5 milioni di migranti dagli stati membri dell’Unione, la Commissione propone di intensificare l’impegno su tutti i fronti”.

I rimpatri coatti nella stragrande maggioranza dei casi avvengono per via aerea, quasi sempre su voli commerciali, perché organizzare le espulsioni collettive (voli militari o charter, sempre più spesso coordinati da Frontex, su cui decine di persone sono imbarcate lontano da sguardi indiscreti) è più costoso e complesso.