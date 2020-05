Coronavirus: le ultime notizie

È stato raggiunto l’accordo tra governo e presidenti di regione sulle riaperture dal 18 maggio. Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida per consentire la riapertura di commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri. Il governo avrà la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei contagi e di altri criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare nuove ondate di diffusione del virus (Agi).

Trattativa notturna Dovrebbe essere in programma oggi il consiglio dei ministri per definire i dettagli del decreto Rilancio. Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha annunciato che verrà eliminato il saldo-acconto Irap dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Previsti anche 1,5 miliardi per la scuola e la stabilizzazione di 16 mila insegnanti che saranno in cattedra da settembre (Ansa).

Buone notizie Continua il calo dei contagiati, lunedì ne sono stati registrati 744, mentre i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota mille (non accadeva dal 10 marzo). Si registra però anche un leggero aumento delle vittime, +179 (Corriere). Intanto, visti i risultati della sperimentazione della cura con il plasma iperimmune condotta su 46 pazienti, la cui mortalità è scesa dal 15 per cento al 6 per cento, la Lombardia invita tutti i guariti dal covid-19 a donare il plasma (La Stampa).