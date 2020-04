Coronavirus: le ultime notizie

In pausa Il G20 ha congelato per un anno il debito dei paesi più poveri, liberando così 20 miliardi di dollari da spendere per combattere il coronavirus ( Politico ).

Tutti contro Il presidente Donald Trump, fortemente criticato per la decisione di sospendere i fondi all’Oms per 60 giorni ( Politico ), ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero superato il picco del contagio ( Bbc ).

Exit strategy/1 La presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen punta sull’utilizzo del bilancio comunitario 2021-2027 come dello strumento per sostenere gli investimenti necessari per la ripartenza dell’economia europa ( Politico ). La strategia europea per uscire dalla pandemia sarà presentata al Consiglio europeo del 23 aprile ( Euronews ).

Liberi tutti? La Lombardia ha chiesto al governo di riaprire le attività produttive a partire dal 4 maggio, a condizione che si rispettino “le 4 D”, cioè distanza di sicurezza, l’uso di dispositivi di protezione come le mascherine, digitalizzazione del lavoro dove possibile e test diagnostici ( Corriere ). Per il viceministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni la riapertura sarebbe un “errore” ( Repubblica ), mentre il governo è critico perché ritiene che l’idea sia una mossa politica della Lega ( Corriere ).

Indagine in corso La Guardia di finanza ha perquisito gli uffici della regione Lombardia nell’ambito delle indagini su come il Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa hanno gestito l’emergenza coronavirus (Repubblica). Sotto esame tre delibere con cui l’ente ha deciso il trasferimento di pazienti ammalati di covid-19 nelle Rsa, le rette per le strutture e il divieto di visite dei parenti (Repubblica).

Test in corso Il commissario Domenico Arcuri ha ricevuto l’incarico dal governo di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei test sierologici per individuare potenziali immunizzati dal coronavirus (Ansa).

Curva in flessione Le persone attualmente positive al coronavirus sono 105.418, per un totale di 165.155 dall’inizio dell’epidemia. L’incremento nelle ultime 24 ore è stato dell’1,6 per cento. Calano per il dodicesimo giorno di seguito i ricoveri in terapia intensiva, pari a 3.079 pazienti (-107). In totale, sono morte 21.645 persone, con 578 decessi nell’ultimo giorno (Il Sole 24 Ore).