Oltre a quelli che in occidente si guadagnavano da vivere in modo poco chiaro, in Romania sono tornate decine di migliaia di cittadini – camerieri, addetti alle pulizie, muratori, artigiani – impiegati in cantieri, ristoranti e alberghi che hanno chiuso improvvisamente. Sono tornati perché spaventati dalle previsioni cupe nei loro paesi d’adozione o semplicemente perché dalla sera alla mattina hanno perso tutto.

Secondo le cifre fornite dal ministero dell’interno di Bucarest, più di 250mila romeni residenti all’estero sono tornati in Romania dopo lo scoppio dell’epidemia di covid-19. Nelle ultime settimane su di loro si è riversata un’ondata di odio. Si è detto che le persone tornate sono solo “ladri e criminali” e che non hanno nulla che fare con i romeni seri della vera diaspora. Il sindaco di Timisoara, Nicolae Robu, è arrivato a sostenere che “rappresentano un pericolo per la nostra società”. Ma la crisi che ha paralizzato l’economia dell’intero pianeta non può essere ridotta a generalizzazioni così semplicistiche.

Noi di Borșa spesso lavoriamo come stagionali negli alberghi. Io, per esempio, facevo la cameriera in un hotel nella provincia di Trento, in Italia. Ero arrivata a dicembre e sarei dovuta rimanere fino al 5 aprile. Ma l’albergo ha chiuso, i clienti se non sono andati e le prenotazioni sono state cancellate. Il 10 marzo era già tutto deserto. Ognuno cercava di tornare a casa come poteva. Chi aveva un’auto è partito subito, gli altri sono rimasti bloccati. Io ho fatto un po’ di pulizie: l’albergo era vuoto, e i padroni ci avevano permesso di rimanere. A un certo punto ero rimasta l’unica ospite della struttura. Stavo in un piccolo appartamento, ma negli ultimi giorni mancavano l’acqua calda e il riscaldamento. Non ho detto nulla e mi sono adattata.

Ma poi ho cominciato ad avere paura per la diffusione del virus. Stai vivendo nel ventunesimo secolo e improvvisamente una mattina ti svegli e scopri che hai paura di uscire di casa. In Italia avevano dato l’ordine di non uscire. Non vedere anima viva per strada faceva impressione. Così ho pensato: e se morissi qui? In Romania ho una famiglia, una figlia di 29 anni, un nipotino. Come se la caverebbero? È stata dura. E ho pensato anche se che mi fosse successo qualcosa in Italia nessuno mi avrebbe aiutata. Mi ha sostenuta la fede in Dio. Poi ho visto i commenti che si facevano in Romania su di noi che eravamo all’estero: non dovevamo tornare per non contagiarli. Non mi è sembrata una reazione normale, ho pensato che la gente si fosse fatta prendere dal panico.

Dicono che siamo noi gli untori, ma da quello che so la malattia era già arrivata in Romania. Se la tua famiglia ha bisogno di te, come puoi non tornare? Così sono rimasta in albergo finché una brava persona è venuta a prendermi con un minibus e mi ha portata a casa insieme ad altri. Ora stiamo in una pensione qui a Borșa, in quarantena. Non so cosa farò in futuro: in Italia è tutto chiuso. In Romania ho avuto un solo lavoro: facevo la commessa in un piccolo negozio di alimentari. Tutti abbiamo una famiglia, dei bambini da aiutare. Per questo andavamo all’estero, poi tornavamo, poi partivamo ancora. E i soldi guadagnati li portavamo sempre a casa.

Sarà difficile, molto difficile. Non ho risparmi né progetti. Tutto quello che guadagnavo all’estero lo spendevo qui a casa. Non so cosa farò nei prossimi mesi. Spero che la situazione si normalizzi. Lavorerò la terra, pianterò qualche patata per sopravvivere. È così, non c’è altro da fare.