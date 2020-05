Coronavirus: le ultime notizie

Nonostante l’ottimismo suscitato dal netto calo dei contagi in molti paesi, i responsabili delle autorità epidemiologiche degli Stati Uniti e dell’Unione europea avvertono che una ripresa dei casi di covid-19 nei prossimi mesi appare sempre più probabile.

Il direttore dei Centers for disease control and prevention statunitensi, Robert Redfield, ha dichiarato al Financial Times che il comportamento recente del virus Sars-cov-2 sembra confermare le ipotesi che prevedono una nuova ondata di contagi il prossimo inverno. Come molti scienziati avevano previsto, con l’arrivo dell’estate l’epicentro della pandemia si sta spostando dall’emisfero settentrionale a quello meridionale, e potrebbe quindi fare il percorso inverso tra qualche mese.

La direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Andrea Ammon ha affermato in un’intervista al Guardian che una seconda ondata in Europa è praticamente certa. “La domanda non è se ci sarà, ma quando arriverà e quanto sarà intensa”, ha detto Ammon, avvertendo che secondo i risultati dei test sierologici tra l’85 e il 90 per cento della popolazione europea non ha ancora sviluppato una resistenza.