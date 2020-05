Coronavirus: ultime notizie

Il bilancio Ad oggi, 94.477 persone sono morte e 1.573.534 risultano positive al coronavirus negli Stati Uniti ( Johns Hopkins University ). Il presidente Donald Trump, nel frattempo, è entrato in una fabbrica Ford senza mascherina ( Washington Post ).

Si poteva fare di più Se le misure di distanziamento sociale fossero state adottate con una settimana di anticipo a marzo, il coronavirus avrebbe fatto 36mila vittime in meno, scrive uno studio della Columbia University ( Cnn ).

Durante la scorsa settimana sono state presentate 2,44 milioni richieste di sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti per un totale di 38,6 milioni dall’inizio della pandemia ( Cnbc ).

Scorta di test Il Regno Unito ha raggiunto un’intesa con le aziende farmaceutiche Roche e Abbott per l’acquisto di dieci milioni di test per individuare la presenza di anticorpi ( Bloomberg ).

L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha concluso gli accordi preliminari per la produzione di 400 milioni di dosi del vaccino contro il covid-19 attualmente in sperimentazione all’università di Oxford. Saranno distribuite da settembre, se i trial clinici avranno successo ( Guardian ).

Italia, i conti non tornano

Secondo un’analisi dell’Inps, tra marzo e aprile ci sarebbero stati 19mila decessi in più legati al covid-19 rispetto al conteggio elaborato dalla Protezione civile. La differenza registrata, e concentrata soprattutto nel nord del paese, rifletterebbe le morti avvenute in casa (Corriere).

Bilancio Attualmente sono 60.960 le persone positive al virus (-1.792). I decessi nell’ultimo giorno sono stati 156, per un totale di 32.486 dall’inizio dell’epidemia (Il Sole 24 Ore). Ieri in Veneto non ci sono stati nuovi contagiati, ha annunciato il virologo Andrea Crisanti (Corriere).

Gli spostamenti Dal 3 giugno ci si muoverà tra regioni che hanno lo stesso livello di contagio, anticipa il Corriere.

Cassintegrati Ad aprile l’Inps ha autorizzato 772,3 milioni di ore di cassa integrazione, il 98 per cento delle quali per l’emergenza covid. Le ore sono aumentate del 2.953 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, polverizzando il record negativo del 2009 (La Stampa).