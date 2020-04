Coronavirus: le ultime notizie

“La risposta delle autorità ucraine alla pandemia di Sars-cov-2 finora non è stata all’altezza”, scrive il giornale slovacco Dennik in un articolo tradotto dal sito Transitions.

Il primo problema riguarda la situazione negli ospedali e le condizioni di lavoro dei medici e degli infermieri. “Il governo guidato da Volodymyr Zelens’kyj continua a dire che il paese sta gestendo il virus grazie al lavoro dei suoi operatori sanitari. Ma gli operatori sanitari raccontano una storia diversa”.

I social network sono pieni di testimonianze di medici che descrivono situazioni allarmanti, la mancanza totale di preparazione contro l’epidemia e la mancanza di interesse degli amministratori locali e del governo centrale. Quasi tutti dicono di non avere strumenti protettivi da indossare prima di trattare i pazienti infetti, per non parlare delle apparecchiature mediche che servirebbero, come i ventilatori.

In un video girato a fine marzo si vedono tre medici disperati descrivere la situazione in un ospedale di Odessa. La struttura è stata scelta dal governo come uno dei centri principali per trattare i casi di covid-19, ma gli anestesisti spiegano che se nella struttura dovessero arrivare persone infette sarebbe un disastro per l’intera città. Nell’ospedale mancano attrezzature basilari, è impossibile proteggere i pazienti e lo staff medico. Inoltre, come in altri paesi dell’Europa orientale, tantissime persone che lavoravano nell’Unione europea sono tornati in fretta nel paese, ma non sono stati sottoposti al tampone.

La conseguenza di questa situazione, spiega il giornale, è che in Ucraina i medici si stanno ammalando molto più che in altri paesi. Il tasso di contagi tra gli operatori sanitari è di circa il 18 per cento (in una regione è del 40 per cento), mentre in Italia a metà marzo era intorno all’8 per cento.

“Questi sviluppi stanno facendo diminuire ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni”, continua il giornale. “Molte persone non si fidano dei politici e non capiscono le drastiche misure di contenimento che sono stati costretti ad adottare. In una crisi come questa gli effetti delle difficoltà politiche ed economiche che il paese ha vissuto negli ultimi anni vengono alla luce. Invece di costruire istituzioni funzionanti e rafforzare lo stato di diritto, il paese è stato lacerato da lotte di potere tra oligarchi, corruzione e, negli ultimi anni, dalla guerra”.

Secondo i dati ufficiali nel paese ci sono circa diecimila contagi e 250 morti, ma secondo gli esperti i numeri reali sono molto più alti.