Coronavirus: le ultime notizie

Si può organizzare un’elezione durante o subito dopo una pandemia? In che modo? Il voto a distanza può essere una soluzione fattibile? È ancora presto per rispondere a queste domande, ma oggi dagli Stati Uniti – dove il 3 novembre si voterà per le elezioni presidenziali – potrebbe arrivare qualche indicazione interessante.

Il 28 aprile in Ohio si vota per le primarie del Partito democratico. L’esito del voto non è importante – sappiamo già da settimane che sarà Joe Biden a sfidare Donald Trump – ma molti commentatori stanno osservando la situazione con attenzione.

“Si tratta della prima votazione condotta quasi interamente per posta”, spiega la Reuters. “In teoria si doveva votare il 17 marzo, poi all’ultimo minuto il governatore aveva rinviato il voto per i timori legati all’emergenza covid”.

I primi segnali non sono incoraggianti. Le autorità statali non sono state in grado di gestire l’enorme richiesta di moduli per votare a distanza. Gli uffici elettorali statali infatti avrebbero dovuto spedire le schede elettorali a tutte le persone che ne avevano fatto richiesta entro il 25 aprile. Secondo i dati pubblicati, almeno 37mila schede sono state spedite il 25 aprile, ma in molti casi non sono arrivate in tempo perché gli elettori potessero mandarle indietro entro il 27 aprile, la data ultima per esprimere il voto. Questo intoppo tecnico potrebbe avere ricadute politiche gravi, privando migliaia di persone del diritto di voto.

Secondo alcuni commentatori, anche altri stati potrebbero avere problemi simili a gestire una votazione per posta se si votasse in questo modo a novembre. Un’eventualità non remota, considerato che molti esperti mettono in guardia da una possibile seconda ondata di contagi in autunno.

“Per superare queste difficoltà il paese deve trasformare in fretta la sua macchina elettorale”. Una missione che si preannuncia complicata, anche perché sul voto a distanza sono già emerse spaccature politiche tra i partiti. I democratici spingono per il voto a distanza, mentre il presidente Donald Trump si oppone a questa soluzione, convinto che favorirebbe il candidato del Partito democratico.