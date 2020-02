Le primarie del Partito democratico dopo il voto in Nevada

La mappa delle primarie democratiche dopo il voto in Nevada

Sono in corso le primarie del Partito democratico statunitense per scegliere il candidato che sfiderà Donald Trump alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Fino all’inizio di giugno voteranno tutti i cinquanta stati e i territori dipendenti (come le Samoe Americane e Puerto Rico). Il candidato viene scelto con il sistema dei delegati, cioè persone che fisicamente avranno il compito di scegliere il candidato durante la convention estiva. Ogni stato ne mette in palio un certo numero in base alla sua popolazione (per esempio, uno stato grande come la California mette in palio 415 delegati, uno piccolo come il Wyoming 14). I delegati vengono distribuiti ai candidati in base ai voti ottenuti alle urne. In quasi tutti gli stati il criterio di assegnazione è proporzionale, quindi anche chi non vince può portare a casa dei delegati. In totale i delegati sono 3.979. Ottiene la nomination il candidato che supera la metà più uno dei voti dei delegati, cioè 1.990. L’investitura ufficiale del candidato avverrà durante la convention del partito, che si terrà a Milwaukee, in Wisconsin, tra il 13 e il 16 luglio 2020. Nella maggior parte degli stati si vota in modo tradizionale, cioè si barra una scheda, la si mette nell’urna e si esce dal seggio. Ma in quattro stati (Iowa, Nevada, Wyoming e North Dakota) si usa il sistema dei caucus, cioè riunioni in cui gli elettori si incontrano in palestre, scuole o biblioteche ed esprimono pubblicamente il loro sostegno per uno dei candidati. I caucus richiedono una partecipazione attiva e possono durare diverse ore, quindi tendono a favorire i candidati che hanno una base di sostenitori entusiasti sul territorio.

Gli stati che hanno votato finora

Nevada (22 febbraio, caucus)

Superficie: 286mila chilometri quadrati, poco meno della superficie dell’Italia.

Popolazione: 3 milioni, grosso modo gli abitanti di Roma.

Distribuzione demografica: i bianchi sono circa il 48 per cento, le persone di discendenza latinoamericana sono il 29 per cento, i neri il 10 dieci per cento, le persone di discendenza asiatiche il 9 per cento.

Reddito mediano: 58mila dollari (30esimo stato su 50).

Delegati in palio: 36 Com’è andata: ha vinto Bernie Sanders con un largo margine su Joe Biden e Pete Buttigieg.

New Hampshire (11 febbraio)

Superficie: 24mila chilometri quadrati, un’area equivalente alla Lombardia.

Popolazione: 1,3 milioni, più o meno gli abitanti di Milano.

Distribuzione demografica: la popolazione è composta per il 90 per cento da bianchi.

Reddito mediano: 75mila dollari (ottavo stato su 50).

Delegati in palio: 24 Com’è andata: ha vinto Bernie Sanders (9 delegati) di poco su Pete Buttigieg (9 delegati). Al terzo posto si è classificata a sorpresa la senatrice Amy Klobuchar (6 delegati).

Iowa (3 febbraio, caucus)

Superficie: 145mila chilometri quadrati, grosso modo la superficie della Grecia.

Popolazione: 3,2 milioni, più o meno gli abitanti di Madrid.

Distribuzione demografica: è uno stato abitato in grande maggioranza da bianchi (90 per cento).

Reddito mediano: 60mila dollari (26esimo stato su 50).

Delegati in palio: 41 Com’è andata: ha vinto Pete Buttigieg (14 delegati) superando di poco Bernie Sanders (12 delegati). Al terzo posto si è classificata Elizabeth Warren (8 delegati). I risultati ufficiali sono arrivati solo molti giorni dopo il voto, a causa di intoppi del sistema per la trasmissione dei dati.

Il prossimo stato a votare

South Carolina (29 febbraio)

Superficie: 82mila chilometri quadrati, più o meno l’area del Portogallo.

Popolazione: 5 milioni, poco più degli abitanti di Los Angeles.

Distribuzione demografica: I bianchi sono il 63 per cento della popolazione, i neri il 28 per cento, gli ispanici il 5 per cento.

Reddito mediano: 52mila dollari (43esimo stato su 50).

Delegati in palio: 54 Cosa dicono i sondaggi: se la giocano Joe Biden (24,5 per cento) e Bernie Sanders (21,5 per cento). Potrebbe ottenere un buon risultato il miliardario Tom Steyer, che ha investito molto in annunci mirati alla comunità afroamericana.

