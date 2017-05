Attentato a Berlino, 12 morti

Rilasciato il sospetto attentatore di Berlino

Le autorità tedesche hanno rilasciato il richiedente asilo pachistano che in un primo momento era stato sospettato come l’autore della strage del 19 dicembre. Secondo il procuratore generale berlinese non ci sono prove per istruire il caso contro di lui. L’uomo ha sempre negato ogni coinvolgimento nell’attentato.