La notte di Berlino

Verso le 20.15 del 19 dicembre un camion ha travolto la folla in un mercatino natalizio a Breitscheidplatz, nel quartiere di Charlottenburg, a Berlino. È uno dei mercati più popolari della capitale tedesca.

Ci sono stati 12 morti e 48 feriti, alcuni in gravi condizioni. La polizia ha dichiarato che sta indagando su un “probabile attentato” e che il tir è stato lanciato “di proposito” contro il mercato natalizio. Una persona di nazionalità polacca è stata trovata morta all’interno del camion. La polizia ha arrestato un sospettato a due chilometri dalla strage, ma non è chiaro se sia il guidatore del tir. Secondo il quotidiano di Amburgo Die Welt, il sospettato sarebbe un ragazzo pachistano di 23 anni, conosciuto come “Naved B”.

Il camion aveva una targa polacca e apparteneva a una ditta di trasporti polacca. L’azienda sostiene di aver perso i contatti con il guidatore verso le 16 e l’uomo risulta disperso. Sembrerebbe quindi che il veicolo sia stato rubato.