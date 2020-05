In Europa le vendite di auto precipitano

Secondo i dati dell’Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea), ad aprile nei paesi europei sono stati venduti meno di trecentomila veicoli nuovi, il 78,3 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2019. È il calo più netto mai registrato.

L’Italia è il paese che ha fatto segnare la diminuzione più forte (- 97,6 per cento), seguita da Spagna e Regno Unito, gli altri due paesi europei più colpiti dalla pandemia. In Germania le vendite sono andate decisamente meglio (- 61,1 per cento). Il paese dove il calo è stato meno netto è la Danimarca (- 37 per cento).