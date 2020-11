Le previsioni sul congresso

Si vota anche per rinnovare l’intera camera dei rappresentanti (al momento controllata dai democratici) e un terzo del senato (in mano ai repubblicani). Secondo le previsioni, i democratici dovrebbero mantenere il controllo della camera e ottenere la maggioranza al senato: hanno l’81 per cento delle possibilità secondo l’Economist, il 75 per cento secondo FiveThirtyEight.

Dopo le elezioni presidenziali, quelle per il senato sono le più importanti della giornata. Se Trump dovesse essere confermato presidente ma dovesse trovarsi con il congresso completamente controllato dall’opposizione, il suo margine di manovra sarebbe molto ridotto. Lo stesso succederebbe se Biden dovesse entrare alla Casa Bianca e ritrovarsi con un senato controllato dai repubblicani. Inoltre, anche se i democratici dovessero prendere il controllo della camera alta, potrebbero non riuscire a far passare i provvedimenti più importanti, per cui serve una maggioranza di 60 voti su 100 (è molto difficile che ne avranno più di 55).

Il Guardian spiega quali sono le sfide per un seggio al senato da tenere d’occhio.