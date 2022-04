“Abbiamo ricevuto un altro avviso dal Roskomnadzor (l’agenzia russa per il controllo delle comunicazioni). Sospendiamo quindi la pubblicazione del giornale fino alla fine dell’‘operazione speciale sul territorio dell’Ucraina’”. Con questo secco comunicato il 28 marzo la redazione di Novaja Gazeta, uno degli ultimi giornali indipendenti rimasti in Russia, annuncia la chiusura temporanea, a causa dell’asfissiante censura che accompagna la guerra in Ucraina.