Il presidente statunitense Joe Biden ha presentato la proposta di bilancio federale per l’anno fiscale 2023. “I piani di spesa dei presidenti raramente sono condivisi completamente dal congresso, ma danno un’idea di quali siano le sue priorità politiche”, scrive Npr. La proposta di Biden, che ammonta a 5.800 miliardi di dollari, prevede un aumento del 10 per cento delle spese militari, giustificato con la necessità di rispondere all’aggressività della Russia e alle ambizioni della Cina. Per far fronte all’ondata di criminalità in molte città, la Casa Bianca vuole dare più fondi ai dipartimenti di polizia e ai programmi per prevenire la violenza causata dalle armi. L’amministrazione Biden vorrebbe anche spendere di più per finanziare i progetti contro la crisi climatica e offrire alloggi a prezzi accessibili. Per ridurre il deficit propone di aumentare le tasse sui patrimoni superiori a cento milioni di dollari e sulle multinazionali .