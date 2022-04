◆ Vorrei tanto credere nelle parole delle femministe russe: “Siamo l’opposizione alla guerra, al patriarcato, all’autoritarismo e al militarismo. Siamo il futuro che prevarrà”. Però nello stesso numero (Internazionale 1453) leggo del ritorno sulla scena internazionale di Assad o del riavvicinamento di Biden al Venezuela: anche “se questo significa stringere accordi con dei dittatori (…) il pragmatismo statunitense è sempre lo stesso”, scrive Leonardo Oliva. Potrebbe essere, come fa notare Pankaj Mishra, che “le prospettive per la democrazia s’indeboliscono” non perché la globalizzazione vada in pezzi, ma a causa di quegli uomini occidentali che hanno imposto una sua versione maschilista ed egoista anche durante la pandemia? Una conseguenza è che oggi “a molti asiatici, latinoamericani e africani non sembra che Putin violi il diritto internazionale più di altri”.

Daniele Baldisserri