◆ Nell’articolo sulle elezioni in Francia (Internazionale 1456) il giornalista Gero von Randow dice in una righetta che un terzo degli elettori di Jean-Luc Mélenchon alle presidenziali francesi del 2017 avrebbe poi votato Marine Le Pen al ballottaggio. Stando ai dati di un sondaggio effettuato da Ipsos France (gli unici che abbia potuto trovare con una ricerca rapida), questa informazione è falsa: gli elettori di Mélenchon diedero il 52 per cento dei loro voti a Macron e solo il 7 per cento a Le Pen (il resto non andò a votare o annullò il voto). Questa falsità m’infastidisce perché va a corroborare l’idea per cui estrema destra ed estrema sinistra sarebbero in fondo simili e pronti ad accordarsi pur di sconfiggere i partiti tradizionali (i quali a vent’anni non fanno altro che scivolare verso destra, socialdemocratici o conservatori che siano).

Mirco Lobba