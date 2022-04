Insetti La combinazione tra cambiamento climatico e forte sviluppo agricolo sta causando il declino del numero degli insetti nel mondo. Secondo uno studio pubblicato su Nature, in alcune aree le popolazioni di insetti si sono ridotte di quasi il 50 per cento e le specie del 27 per cento. Le aree più colpite sono quelle coltivate in modo intensivo, prive di riserve naturali nei dintorni. La situazione è ancora peggiore in quelle in cui le temperature sono aumentate molto. Il calo maggiore d’insetti è stato registrato nelle regioni tropicali, che sono considerate vicine ai limiti di caldo tollerabile. I ricercatori hanno analizzato i dati di tutti i continenti, anche se per alcune regioni erano incompleti. Nella foto: provincia di Nakhon Sawan, Thailandia