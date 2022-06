Le autorità dello Sri Lanka hanno proposto ai dipendenti pubblici un giorno libero alla settimana per coltivare i loro orti e prevenire la carenza di generi alimentari. Secondo l’Onu quattro cittadini su cinque sono costretti a saltare dei pasti, scrive The Island. Inoltre chi, tra gli 1,5 milioni di statali, andrà all’estero a cercare lavoro per mandare le rimesse a casa avrà garantita un’aspettativa non pagata di cinque anni.