◆ Sono rimasto sconcertato leggendo l’articolo su TikTok (Internazionale 1463). È curioso vedere come gli studiosi “occidentali” siano in grado di criticare (giustamente) ciò che succede in altri paesi senza accorgersi di ciò che succede a casa propria. Trump non cercò di fare in modo che TikTok fosse venduta a un’azienda statunitense per il bene degli utenti. Semplicemente cercava di mantenere la posizione dominante degli Stati Uniti. Sono soprattutto i sistemi di potere e i rapporti economici a plasmare, purtroppo, i diritti dei cittadini e i loro margini di libertà e indipendenza. La vicenda di TikTok dimostra che nessuna azienda, quale che sia il suo paese d’origine, si sottrae alle leggi di mercato e al tentativo di aumentare costantemente il proprio potere. L’assalto al Campidoglio negli Stati Uniti è stato reso possibile e amplificato dalla circolazione indiscriminata di contenuti su canali come Twitter e Facebook. Così come i programmi di spionaggio informatico statunitensi, e non solo, non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi cinesi.

Alfredo Luminari