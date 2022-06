Almeno trenta persone sono morte nelle violenze interetniche scoppiate tra il 25 e il 26 giugno vicino ad Akwaya, nella regione camerunese del Sudovest. Lo afferma un portavoce della chiesa presbiteriana locale, scrive il sito Cameroon Info. Secondo il religioso, nella zona è in corso dalla fine di aprile un conflitto tra le comunità oliti e messaga ekol per il controllo di alcuni terreni. Tra le vittime ci sono anche sei nigeriani. In quest’area a maggioranza anglofona è attiva dal 2016 anche una ribellione separatista.