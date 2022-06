Non esiste alcun dubbio sulla disumanità, sul disprezzo per la vita e sulla complicità delle forze dell’ordine dei due paesi, né sulla loro responsabilità criminale. Le cifre e le immagini sono scandalose, come le dichiarazioni del premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha elogiato la polizia marocchina e il suo “straordinario operato”. La violenza delle immagini – che ricordano un mattatoio o un lager nazista – è cinicamente assorbita in un linguaggio burocratico (una “operazione ben riuscita”) che disumanizza ulteriormente centinaia di esseri umani. Persone che cercavano una vita migliore in Europa e che invece sono state trasformate dalla barriera, dalla repressione e dalla morte in una piaga biblica combattuta e neutralizzata con successo. Le dichiarazioni di Sánchez e le sue politiche ricalcano senza alcuna distinzione quelle dell’estrema destra razzista e xenofoba, il cui fantasma viene rispolverato dal Partito socialista quando si tratta di conquistare voti.

Gli esseri umani devono “assaltare” le barriere perché le barriere esistono. Questo non possiamo dimenticarlo. Fino a quando la barriera di Melilla non sarà demolita e non saranno modificate le nostre politiche di accoglienza, gli spagnoli e gli europei non saranno al sicuro da se stessi. Fino a quando non capiremo che i migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono come gli ucraini e non normalizzeremo la gestione delle frontiere, avremo sempre bisogno di sicari che ammazzano al posto nostro. E non ammazzeremo mai abbastanza da evitare che altri esseri umani in pericolo cerchino di superare le frontiere o che i barbari, che sono già dentro il paese, arrivino al potere. Di fatto le politiche migratorie dell’estrema destra sono già al governo, e insieme a loro molto presto potrebbe arrivarci l’estrema destra stessa. ◆ as