È stata scoperta una nuova specie di Victoria, una pianta acquatica amazzonica di dimensioni gigantesche. La Victoria boliviana (nella foto) si distingue dalle ninfee già note per alcune piccole caratteristiche ed è quindi una specie a sé. Lo studio si è basato sull’analisi di materiali conservati negli erbari e nei giardini botanici. In natura la specie vive nella regione dei Llanos de Moxos, in Bolivia. Secondo Frontiers in Plant Biology, a causa della distruzione dell’habitat la specie dovrebbe essere considerata vulnerabile.