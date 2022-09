Etologia I delfini della Shark bay, al largo dell’Australia occidentale, si organizzano in strutture sociali multilivello. I maschi di Tursiops aduncus, non imparentati, si dividono in gruppi, che a loro volta si organizzano in alleanze più ampie e reti ancora più grandi. Secondo la rivista Pnas, ogni maschio ha una serie di contatti da cui può ottenere vantaggi a lungo termine, come un maggiore accesso alle femmine.