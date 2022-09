Il 4 settembre il governo tedesco ha approvato un nuovo pacchetto di misure per ridurre i costi dell’energia. Gli aiuti costeranno circa 65 miliardi di euro, scrive la Süddeutsche Zeitung. Per dicembre è previsto un bonus energetico una tantum di trecento euro per i pensionati e un altro di duecento euro per gli studenti . Inoltre aumenterà l’importo degli assegni familiari. Ci saranno aiuti per le aziende con cicli produttivi ad alto consumo di energia e una proroga del biglietto unico da nove euro al mese per i trasporti pubblici locali. Le misure saranno in parte finanziate tassando i profitti straordinari registrati dalle aziende energetiche.