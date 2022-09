I vaccini aggiornati contro il covid-19 potrebbero offrire una protezione leggermente superiore rispetto a quelli sviluppati per il virus originario. Sono stati modificati, scrive Nature, per tenere conto di alcune varianti omicron, ma anche di altre più vecchie come la beta. Secondo uno studio, i richiami permetterebbero di evitare otto ricoveri ogni mille persone. Il vantaggio aggiuntivo è limitato perché la popolazione ha già raggiunto un alto livello d’immunità. Il primo paese ad approvare i vaccini aggiornati è stato il Regno Unito, il 15 agosto. Lo studio, non ancora sottoposto alla revisione paritaria, è stato pubblicato sul sito medRxiv.