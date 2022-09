Uno scheletro quasi completo di Mbiresaurus raathi, il più antico dinosauro africano, vissuto circa 230 milioni di anni fa, è stato scoperto in Zimbabwe. Alto un metro, aveva la testa piccola, i denti seghettati e il collo lungo, e correva su due zampe. La scoperta, scrive Nature, aiuterà a ricostruire le migrazioni dei primi dinosauri, nel tardo triassico. All’epoca la Terra era un unico continente, la Pangea, e l’Africa meridionale si trovava alla stessa latitudine del Sudamerica e del subcontinente indiano, le uniche regioni in cui, per motivi climatici, sono stati trovati resti di dinosauri di quel periodo.