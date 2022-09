◆ Nell’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1476) si pone in rilievo la diversa accoglienza che la proposta di regolamentare l’uso dei jet privati ha trovato in Francia e in Italia, dove, “critiche e battute ironiche” hanno stroncato ogni possibilità di dibattito. A mio giudizio, questa singolarità nostrana non può essere imputata semplicemente all’“egemonia culturale” dei gruppi sociali dominanti, che spadroneggia in Italia, ma che non è del tutto assente in altri paesi (che danno prova, comunque, di una maggiore sensibilità per le questioni ambientali). Non sarà che stiamo pagando un deficit culturale sempre più accentuato?

Mirko Stocchi