La corte suprema del Kenya ha confermato il 5 settembre la vittoria del vicepresidente uscente William Ruto alle presidenziali del 9 agosto. Il suo principale avversario, Raila Odinga, aveva denunciato brogli e fatto ricorso, ma i giudici non hanno ritenuto convincenti le prove presentate. I due sfidanti avevano promesso di rispettare il verdetto della corte, nota per la sua indipendenza. Fallisce così anche il quinto tentativo di Odinga – un oppositore di lunga data – di conquistare la presidenza. Il giuramento di Ruto sarà il 13 settembre, scrive il quotidiano The Standard.