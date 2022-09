Il 31 agosto il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concesso allo Zambia aiuti per 1,3 miliardi di dollari nell’ambito di un accordo raggiunto tra i creditori per ristrutturare l’enorme debito del paese africano, scrive Le Monde. Il finanziamento prevede un programma triennale per risanare i conti e riservare più risorse ai servizi pubblici essenziali.