L’eruzione del vulcano Nyiragongo, avvenuta il 22 maggio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, è stata improvvisa. Secondo Nature, la mancanza di segni premonitori è dipesa dalla presenza di un lago di lava sulla sommità del vulcano. Il magma quindi non è risalito da un serbatoio in profondità e non ha causato scosse prima dell’eruzione, dovuta a un cedimento strutturale. Queste caratteristiche inusuali rendono il vulcano più pericoloso per la popolazione.