Abortire è più difficile

◆ Su Internazionale 1475 leggo che negli Stati Uniti “abortire è più difficile” e che “nelle Marche governate dalla destra il diritto all’aborto è a rischio”. Nella Repubblica di San Marino invece, dopo il referendum del 2021, il consiglio grande e generale (ovvero il parlamento) ha approvato la legge che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza, finora reato penale punito con il carcere (mai applicato). Una legge che previene molte delle storture presenti in Italia. Ora a San Marino la sanità pubblica è tenuta a garantire l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza; nel consultorio potrà lavorare solo personale che non sceglie l’obiezione di coscienza e nell’unico ospedale di stato, in caso di medici e infermieri obiettori, si potrà ricorrere a convenzioni e consulenze esterne. Dopo una partenza a rilento (di circa 40 anni) San Marino taglia il traguardo, mentre gli altri tornano indietro.

Linda Balla

Educazione alimentare

◆ Per uno come me, vegano da vent’anni, è delizioso leggere del progetto pedagogico sul cibo sano e biologico nelle scuole di Valencia, in Spagna (Internazionale 1477). Mi viene poi in mente il nostro paese, carente in quasi tutto grazie a una criminale riduzione delle risorse all’istruzione.

Luigi Rodini

Sincronicità

◆ Sfogliando il numero 1476 di Internazionale ho notato una curiosa coincidenza. Nell’articolo “In bicicletta fino a Londra” la foto del parco nazionale South downs mostra sullo sfondo le scogliere Seven sisters, “di un bianco immacolato la cui immobilità sembra sfidare le onde grigie della Manica”. A pagina 93 la stessa scogliera fa capolino nella foto del film Giorni d’estate. In seguito agli eventi di questi giorni, forse Jung la definirebbe “sincronicità”.

Roberto Colombo

Tre vaticini

◆ Leggo e apprezzo sempre la rubrica di Domenico Starnone. In particolare l’ultimo articolo “Tre vaticini” (Internazionale 1477) è stato per me una lettura piacevolissima per il tono assurdamente apocalittico.

Gabriella Tosoni

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1477, a pagina 41, Manfred Weber ha incontrato Silvio Berlusconi e Antonio Tajani ad Arcore il 31 agosto e non il 30 settembre. Errori da segnalare?