Una via d’uscita per l’Etiopia

◆ Su Internazionale 1484 ho letto l’editoriale del Washing­ton Post sulla guerra in Etiopia. Si scrive che la crisi in atto in Etiopia si è aggravata “nel totale disinteresse della comunità internazionale”. Io penso che il ruolo dei giornali sia anche quello di orientare l’interesse della comunità su alcuni temi e avvenimenti invece che su altri. Giuliano Ferri

◆ La mancanza di una memoria recente degli effetti della bomba atomica, come spiega l’articolo di Daniel Immerwahr del Guardian (Internazionale 1483), è solo una delle ragioni per cui c’è poco allarme sulla possibilità di una guerra nucleare. Se oggi ci troviamo in uno scenario che contempla l’uso di armi tanto distruttive è anche per il segreto di stato che le riguarda e l’ignoranza totale sull’argomento.

Giovanni Di Leo