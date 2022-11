Jakkaphong Jakrajutatip ( nella foto ) è una ricca imprenditrice molto conosciuta in Thailandia. Alla fine di ottobre il suo gruppo, che opera nel campo delle telecomunicazioni, ha acquistato per venti milioni di dollari la Miss universe organisation (Muo), la società che gestisce il concorso di bellezza Miss universo. “È la prima volta che una donna è a capo della competizione”, scrive The Nation. “E Jakrajutatip ha già annunciato che vuole renderla più inclusiva. La prossima edizione, che si svolgerà nel 2023 a New Orleans, sarà aperta per la prima volta anche alle donne sposate, divorziate o con figli”.