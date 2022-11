Contrarre più volte il covid-19 aumenta i rischi per la salute. Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine, chi si reinfetta almeno una volta con il virus sars-cov-2 ha un rischio maggiore di avere problemi polmonari, cardiovascolari, ematologici, legati al diabete e altro. Il rischio è più alto sia rispetto a chi non ha mai contratto l’infezione sia rispetto a chi si è infettato una volta sola. Aumenta anche la probabilità di essere ricoverati in ospedale e quella di morte. Il rischio maggiore è stato osservato sia nella fase acuta della malattia sia nei sei mesi successivi. Secondo la rivista britannica, le autorità sanitarie dovrebbero quindi attivarsi per ridurre i casi di reinfezione.