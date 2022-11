Ashley King et al., Science Advances

Astronomia Il meteorite Winch­combe (nella foto), caduto nel Regno Unito nel 2021, deriva da un asteroide del nostro sistema solare, scrive Science Advances. Circa l’11 per cento del peso è costituito da acqua d’origine extraterrestre, contenuta in minerali che si sono formati nelle prime fasi del sistema solare. Le caratteristiche isotopiche di quell’acqua sono simili a quelle dell’acqua terrestre.

Salute Cinque batteri sono responsabili di più di metà delle morti per infezione batterica nel mondo: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. I ricercatori hanno analizzato 33 tipi d’infezione batterica in più di duecento stati nel 2019, scrive The Lancet. Il paese più a rischio è la Repubblica Centrafricana, mentre quello più sicuro è l’Islanda.