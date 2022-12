Vulcani Il più grande vulcano attivo del mondo, il Mauna Loa, nelle Hawaii (Stati Uniti), ha eruttato per la prima volta dal 1984. Al momento la colata di lava non minaccia le abitazioni.

Coralli A marzo gli esperti dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) e dell’Unesco hanno valutato le condizioni della Grande barriera corallina, in Australia, stabilendo che la situazione si sta aggravando. Secondo un rapporto pubblicato il 28 novembre, il sito patrimonio mondiale Unesco (nella foto) è minacciato dalla crisi climatica e dalla presenza di sostanze inquinanti legate all’agricoltura e alla pesca. Bisognerebbe quindi proteggere i coralli dai nitrati e dai fosfati scaricati in mare, regolamentare l’attività ittica e migliorare la gestione dei rifiuti, in particolare quelli di plastica. Ora il rapporto sarà sottoposto all’Unesco, che potrebbe inserire il sito nella lista di quelli “in pericolo”, scrive il Guardian.