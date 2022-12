Secondo un’analisi pubblicata su , la rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia, a novembre i casi di covid-19 in Italia sono stati molti di più di quelli ufficiali. Si stima che a causa della diffusione dei tamponi casalinghi 839mila persone con meno di cinquant’anni non abbiano comunicato la loro positività. Con loro il totale dei casi passa da 354mila a 1,193 milioni. Per monitorare l’andamento della pandemia bisognerebbe quindi fare indagini a campione.