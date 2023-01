Il 3 gennaio la presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan ha revocato il divieto di organizzare raduni politici imposto nel 2016 all’opposizione dal suo predecessore, John Magufuli. Secondo **The East African ** la leader cerca di consolidare il suo programma di riforme, dopo aver cancellato il divieto per le ragazze madri di tornare a scuola. Suluhu Hassan ora vuole “rompere le catene imposte alla libertà di associazione e al dibattito politico, ponendo le basi per una transizione democratica. È un gesto coraggioso, con cui si contrappone alle frange conservatrici del suo partito”.