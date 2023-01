Negli Stati Uniti la carne sviluppata in laboratorio potrebbe diventare presto una realtà, scrive la Reuters, che parla di quattro aziende – le statunitensi Upside e Good Meat, l’olandese Mosa Meat e l’israeliana Believer Meats – in trattativa con le autorità per ottenere le autorizzazioni necessarie a lanciare sul mercato i loro prodotti. Già a novembre la Federal and drug administration (Fda) ha dichiarato che il pollo della Upside è sicuro per il consumo umano, spiega l’agenzia britannica. “I dirigenti dell’azienda californiana sperano di poter vendere i loro prodotti ai ristoranti entro la fine del 2023 e di arrivare sugli scaffali dei negozi entro il 2028”.