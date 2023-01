Secondo la borsa dei cereali di Rosario, quest’anno in Argentina il raccolto di soia sarà più basso del 25 per cento rispetto alle previsioni precedenti: 37 milioni di tonnellate invece di 49. Si tratta di un calo del 13 per cento rispetto al raccolto del 2022, uno dei peggiori degli ultimi quindici anni, scrive Die Tageszeitung. Il risultato è dovuto agli eventi atmosferici avversi, in particolare alla forte riduzione delle piogge registrata nel 2022. Sono previsti cali significativi anche nei raccolti di grano e mais. La borsa di Rosario stima perdite economiche per il settore agricolo argentino pari a otto miliardi di dollari.