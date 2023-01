È morto Hody Childress. Aveva ottant’anni, non era particolarmente ricco e viveva a Geraldine, un paesino dell’Alabama, negli Stati Uniti. Brooke Walker, il farmacista di Geraldine, ha raccontato: “Per dieci anni, una volta al mese Hody veniva nel negozio e mi dava cento dollari, da usare per i clienti che non potevano pagarsi le medicine”. C’era solo una condizione: “Non dovevo dire a nessuno da chi venivano i soldi”. Al funerale del benefattore, sua figlia ha raccontato dell’abitudine di suo padre. Ora il fondo della farmacia è mantenuto con il contributo degli amici di Childress.