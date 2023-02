Il 6 febbraio Google ha annunciato il lancio di Bard, scrive il Financial Times. ChatGpt è un software dell’azienda californiana OpenAi in grado di generare in pochi secondi un testo su qualunque argomento, rispondendo alle domande dell’utente. L’8 febbraio la Microsoft ha invece deciso di integrare ChatGpt nel suo motore di ricerca Bing.