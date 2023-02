La condizione dei nativi yanomami rivela gli effetti di quattro anni di governo di estrema destra. Davanti alle immagini di bambini che muoiono di fame e di malattie curabili, il 23 e 24 gennaio quasi ventimila operatori sanitari si sono iscritti come volontari al programma Forza nazionale del sistema sanitario brasiliano: medici, infermieri, psicologi sono disposti ad abbandonare la loro routine per andare nel territorio yanomami, nel nord del paese. Nel dicembre 2022 c’erano 2.502 volontari, oggi sono più di 33mila.

Il 23 gennaio il ministero della giustizia e della sicurezza pubblica ha ordinato l’apertura di un’indagine sui crimini commessi da Bolsonaro e dal suo governo. Tra gli atti ipotizzati ci sono il genocidio e l’omissione di soccorso. Tre giorni prima questo giornale aveva denunciato che, negli ultimi quattro anni, almeno 570 bambini sotto i cinque anni erano morti per cause che si sarebbero potute evitare.

Intanto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha già disposto la sostituzione di alcuni funzionari della Fundaçao nacional do índio, l’ente del governo che deve tutelare i popoli nativi. Almeno tredici militari sono stati allontanati. Nel territorio yanomami più di mille persone con gravi problemi di salute e in situazione di estrema vulnerabilità hanno ricevuto assistenza medica, la maggior parte erano denutriti e avevano la malaria.

Anche la dottoressa Cecilia Machado si è iscritta al programma. Vive a Salvador, dove si è specializzata in pediatria. “Non è tollerabile che in un paese come il nostro, con un potenziale così grande, le persone continuino a morire di fame. Vogliamo che il sistema sanitario funzioni davvero, dando di più a chi ha bisogno, come è giusto che sia”, dice.