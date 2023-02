Un soldato sudafricano schierato con la Monusco, la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc), è stato ucciso a Goma il 5 febbraio, in un attacco contro l’elicottero su cui viaggiava. Nella zona sono in corso i combattimenti con la milizia ribelle M23, spiega il quotidiano The Nation. Il giorno dopo migliaia di abitanti della città hanno protestato contro la presenza nella loro regione di una forza militare inviata dalla Comunità dell’Africa orientale (Eac), che dallo scorso novembre ha fatto ben poco per fermare l’avanzata dei ribelli appoggiati dal Ruanda.